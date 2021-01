VIDÉO - Quand Guillaume Canet fait du ski de rando le week-end à Chamrousse

Guillaume Canet était en Isère, le week-end dernier, comme en attestent les photos qu'il a postées sur ses différents comptes. Invité par son ami, le chef d'Uriage, Christophe Aribert, il a goûté aux joies du ski de rando et de la poudreuse.

On connaissait le cavalier émérite, on ne savait pas que Guillaume Canet aimait aussi la montagne et le ski !

Canet et Aribert dans le massif de Belledonne

L'acteur et réalisateur est venu en famille s'adonner au ski de randonnée, guidé par son ami, le chef étoilé Christophe Aribert, qui possède le restaurant du même nom à Uriage. Dans la vidéo que le comédien a postée, on le voit aussi raquettes aux pieds, surf dans le dos, s'apprêtant à redescendre dans une neige immaculée, au sommet de la station de Chamrousse. Il ironise aussi sur un drôle d'engin à l'arrêt, que "les skieurs utilisaient autrefois pour faire du ski, un télésiège", dit-il, commentant ses images.

Après l'effort, le réconfort d'un bon repas ?

Nul doute qu'après une telle sortie en montagne, l'appétit des deux amis se soit aiguisé et que Christophe se soit mis aux fourneaux pour régaler Guillaume. La cuisine, une autre passion qu'ils partagent, puisque tous deux ont participé récemment à Objectif Top Chef, l'émission de Philippe Etchebest, sur M6.

L'acteur fait des émules

Après avoir posté ces moments magiques de glisse et de paradis blanc, Nicolas Bedos, Bixente Lizarazu ou encore Franck Gastambide ont fait des commentaires envieux sur les réseaux sociaux et on les comprend ! La solution est simple, qu'ils viennent découvrir, à leur tour, les massifs isérois ! Guillaume Canet était déjà venu en Isère, pour tourner, dans le Vercors, le film de Christian Caron, Mon Garçon, avec Mélanie Laurent, sorti en 2017.