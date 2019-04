VIDÉO - Quand Jean-Pierre Marielle vantait les calvados du Père Magloire

Pont-l'Évêque, France

Une voix rauque inimitable. Celle de Jean-Pierre Marielle vantant les alcools de la célèbre marque normande : "un feu de cheminé en hiver, un calvados Père Magloire. Toute la richesse de la tradition normande dans mon verre." L'acteur français, décédé ce mercredi à l'âge de 87 ans, a prêté sa voix aux calvados Père Magloire pendant près de sept ans. "Notre collaboration a commencé en octobre 2012 quand la marque essayait de se relancer sur ses marchés clefs que sont la France et la Belgique", explique Serge Der Sahaguian, le directeur général du groupe Spirit France, maison mère des calvados Père Magloire.

Les dirigeants de la société recherche donc quelqu'un pouvant mêler "gaieté et tradition" poursuit le patron de la marque. "Jean-Pierre Marielle était un ambassadeur formidable, qui par sa voix très profonde était l'éloge de la lenteur et du sens de la dégustation. Il y avait une sorte d'alchimie entre lui et la marque qui fonctionnait bien." Le comédien a ainsi enregistré plusieurs spots publicitaires pour des campagnes de promotion au moment de fêtes de fin d'année, mais aussi l'été.

La voix de Jean-Pierre Marielle au musée Père Magloire

Jean-Pierre Marielle est présent au musée Père Magloire à Pont-l'Évêque. On peut entendre sa voix à travers la diffusion des spots dans une pièce dédiée du musée avec des photos des moments d'enregistrement.