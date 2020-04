VIDÉO - Quand le chanteur Raphaël se fait interrompre en plein live sur Facebook

Mauvaise idée de monopoliser la cuisine pour offrir un concert à ses fans via Facebook : le chanteur Raphaël en a fait l'expérience et livre une séquence vidéo mémorable. Un retour à la vie quotidienne qui fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux.

Comme Christophe Maé, M ou encore Jean-Louis Aubert, le chanteur Raphaël donne lui aussi de la voix depuis chez lui pour ses fans. En live sur les réseaux sociaux via sa page Facebook, il discute avec ses fans et interprète ses tubes mais aussi quelques reprises. Une séquence a particulièrement fait rire sur internet : l'artiste gratte sa guitare en direct lorsque sa compagne Mélanie Thierry l'interrompt :

Bah ouais, mais c'est pas une heure… T'es dans la cuisine, je dois faire à bouffer !

s'énerve la comédienne, alors que l'artiste visiblement gêné lui demande de lui laisser encore deux chansons... et si possible de lui allumer la lumière. Dans une autre séquence, on peut entendre leur fils demander à son père pourquoi "il parle tout seul". Réponse de l'intéressé, rieur : "C'est le confinement, je perds la raison".