VIDEO - Quand le styliste et couturier Kenzo s'inspirait de l'oeuvre du peintre mayennais Le Douanier Rousseau

Le monde de la mode a perdu, en pleine Fashion Week parisienne, une de ses légendes. Kenzo est décédé à l'âge de 81 ans des suites de la Covid, après une longue carrière dans notre pays où il a imposé son style graphique et floral.

Le couturier et styliste japonais s'était notamment inspiré, pour l'une de ses collections, de l'oeuvre du peintre mayennais Le Douanier Rousseau qu'il admirait, adorait. Kenzo avait décliné le tableau "Le Rêve" sur des robes, des jupes, des pullovers.

Antoinette Le Fahler est la conservatrice du Musée des Arts Naïfs et Singuliers à Laval : "c'est sans doute le tableau le plus connu de Rousseau, peint en 1910 exposé aujourd'hui au musée d'art moderne de New-York. La végétation luxuriante, les personnages hiératiques l'ont beaucoup inspiré. Les Japonais apprécient énormément ce peintre. Ils sont intéressés par la modernité de Rousseau qui les rattache aux estampes, un art très populaire, narratif comme peut l'être l'oeuvre de Rousseau".

En 2018, la collection de Kenzo rendait hommage au "Rêve" du peintre mayennais : "lors de sa première visite au Louvre dans les années 1960, l’aura tangible et mystérieuse du tableau le touche alors en plein cœur. Ce tableau va jouer un rôle crucial dans l’identité et l’énergie qui accompagnera Kenzo. Les couleurs et les formes captivantes de l’œuvre de Rousseau prennent leurs quartiers sur les silhouettes et les accessoires de la collection" peut-on lire sur le site du groupe Kenzo.