VIDÉO - Qui est Ève Alexeline, la nouvelle Miss Périgord et future médecin ?

Ève Alexeline ouvre la porte de la maison de sa mère, une ancienne ferme rénovée au milieu des champs près de Brantôme. Pas de jean ou de baskets, elle est en talons dorés et petite robe verte. Miss depuis moinsde 24 heures, mais déjà dans le rôle, tirée à quatre épingles. C'est même la première fois qu'elle met sa couronne, devant le miroir. On le place comment ? "De façons à ce qu'il ne tombe pas", rigole la jeune femme.

La jeune femme de 20 ans a été élue samedi 4 juin Miss Périgord 2022, parmi 10 candidates, devant plus de 200 personnes réunies dans la halle des sports de Saint-Cyprien. Elle ira au concours Miss Aquitaine le 2 octobre, pour tenter d'obtenir une place à Miss France. Etait-elle prédestinée à devenir Miss ? "Depuis qu'Eve est petite, elle me pique mes chaussures à talons pour marcher avec!", sourit sa mère, Marlène. "Comme elle avait déjà des grands pieds étant petite... elle faisait du 40 en CM1 !" "Je faisais 1 mètre 83 à 13 ans", rigole sa fille.

Des sketchs pour imiter Jean-Pierre Foucault devant la télé

Et déjà, elle avait la passion des Miss : "Elle imitait Jean-Pierre Foucault interviewant des Miss devant la télé, on était morts de rire", se souvient Marlène. Deux chats, Mina et Squatty, un petit frère qui passe le bac, bref, une vie normale. Sauf que la maman n'est pas juste directrice d'école. Elle a été Miss Périgord elle aussi. En 1993. Elle jure qu'elle n'a jamais cherché à encourager sa fille dans cette voie.

Elle est même un peu anxieuse, pour les études de sa fille, même si elle la soutient dans sa passion. Ève entre en troisième année de médecine à Limoges à la rentrée. Elle veut être pédiatre. Entre les études et l'agenda chargé d'une Miss tout au long de son année de règne, il va falloir jouer serré : "Oui, c'est vrai que ça prend du temps, mais en même temps j'ai envie de vivre mes passions. C'est bien, les Miss qui font des études, d'ailleurs la plupart font de bonnes études aujourd'hui dans les top 15 de Miss France". Son idole ? C'est Marine Lorphelin, élue Miss France 2013 alors qu'elle était, elle aussi, en deuxième année de médecine.