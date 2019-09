VIDÉO - Qui sera Miss Normandie 2019 ?

Tinchebray, Tinchebray-Bocage, Orne, France

Qui succédera à Anaëlle Chrétien ? L'écharpe de Miss Normandie va changer d'épaule ce vendredi soir. L'élection de la "plus belle" des Normandes se déroulent à Tinchebray dans l'Orne. Quinze candidates sont en lice venues des cinq départements normands. L'heureuse élue représentera la région pour l'élection national le 14 décembre prochain, à Marseille. La cérémonie se déroule en présence de Miss France 2019, Vaimalama Chaves.

Les plus jeunes candidates normandes en lice ont 18 ans. La plus vieille a 24 ans. Elles sont apprentie pâtissier, infirmière, ingénieure, étudiante... Les départements les plus représentés sont le Calvados et la Manche (4 candidates), puis l'Eure et la Seine-Maritime (3) et une seule représentante pour l'Orne. Découvrez les candidates en vidéo.

Les candidates par département

Calvados (4) :

Mélissa Hervo, 22 ans, de Caen, étudiante en communication et marketing. Sarah Mariette, 18 ans, d'Hérouville-Saint-Clair, apprentie pâtissière. Camille Milliez, 20 ans, de Caen, études d'ingénieure. Célia Rabic, 24 ans, de Pont-d'Ouilly, étudiante en droit.

Eure (3) :

Inès Beaumier, 19 ans, d’Évreux, en DUT techniques de commercialisation. Fanny Frebert, 23 ans, d’Évreux, ingénieur dans l'industrie du luxe. Loane Moire, 18 ans, de Romilly-sur-Andelle, étudiante en médecine.

Manche (4) :

Maurine Baudry, 23 ans, de Cherbourg-en-Cotentin, infirmière en bloc opératoire. Alexanne Solovieff, 19 ans, de Marcey-les-Grèves, en classe préparatoire commerce. Claire Lamon, 23 ans, de Cherbourg-en-Cotentin, ingénieure en mathématiques. Constance Vautier, 21 ans, de Saint-Lô, étudiante en sciences de l'éducation.

Orne (1) :

Melissa Hue, 18 ans, de Sarceaux, étudiante en droit.

Seine-Maritime (3) :

Marine Clautour, 21 ans, d'Amfréville-la-Mivoire, étudiante en assurance et gestion du patrimoine. Lucile Hamel, 18 ans, de Quièvrecourt, en école d'infirmière. Ophélie Lagneaux, 19 ans, du Havre, étudiante en sciences de l'éducation.