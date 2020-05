VIDÉO - Revivez la victoire de la bretonne Nolwenn Leroy à la Star Academy

Le 21 décembre 2002, Nolwenn remportait la finale de la Star Academy, l'émission de télé-crochet de TF1, devant plus de 11 millions de téléspectateurs. Alors que l'émission pourrait faire son retour en 2021, la production a mis en ligne l'intégralité des primes de la saison 2 dont la grande finale.

Nolwenn et Houcine lors de l'annonce des résultats.

Souvenez-vous. Il y a 18 ans déjà, c'était l'un des cartons d'audiences de TF1 et de la télévision française. Chaque samedi soir, plus de sept millions de téléspectateurs se retrouvaient devant la Star Academy pour suivre les prestations de Houcine, Georges-Alain, Emma et leurs camarades du "château".

Tous les jours, une émission proposait de suivre leur évolution en chant, en danse et en comédie. Présentée par Nikos Aliagas, la Star Academy a marqué toute une génération et pendant le confinement la société de production Endemol a mis en ligne les fameux "prime" des saisons 1 et 2 qui se concluaient par les éliminations des candidats.

Plus de trois millions d'albums vendus par Nolwenn

La Bretonne Nolwenn Leroy fait partie des talents révélés par ce programme. Grande gagnante de la seconde édition de la Star Ac' elle a depuis vendu plus de trois millions d'albums et connu un grand succès en 2010 avec des reprises de titres évoquant sa région natale. Elle a collaboré avec de nombreux artistes français comme Laurent Voulzy, Eddy Mitchell, Pascal Obispo et le breton Alan Stivell.

En revivant sa victoire le 21 décembre 2002 sur le plateau de TF1 face à Houcine, vous retrouverez notamment sa prestation sur le titre "I will always love you". Bon retour dans le temps !