Le 23 septembre 2018, Romy Schneider aurait eu 80 ans. France Bleu vous propose de retrouver celle qui incarna Sissi à l'écran et qui fera tout pour s'en émanciper.

Ce dimanche 23 septembre, la célèbre incarnation cinématographique de l'Impératrice Sissi aurait eu 80 ans. Après trois films qui lui valurent succès et reconnaissance internationale, Romy Schneider ne veut plus jouer ce personnage en crinoline.

Après deux ans où elle tourne peu, et grâce à Alain Delon, elle rencontre Luchino Visconti qui la fait monter sur scène. Sa carrière est relancée. Elle joue désormais des rôles complexes, des personnages noirs qui l'éloignent de plus en plus de son image lisse de Sissi.