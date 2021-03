VIDÉO - Svetlana, lycéenne, vous raconte sa matinée à France Bleu Périgord

Svetlana, lycéenne à Bertran de Born à Périgueux, s'est levée tôt ce mercredi 24 mars pour assister à la matinale puis aux émissions de France Bleu Périgord dans le cadre de la semaine de la presse et de médias à l'école.

Réveil matinal ce mercredi 24 mars pour Svetlana. La lycéenne de terminale du lycée Bertran de Born est venue assister à la matinale et aux émissions de France Bleu Périgord dans le cadre de la semaine de la presse et des médias. Svetlana a découvert les coulisses de la matinale de France Bleu Périgord mais également tout ce que l'on n'entend pas à l'antenne : la préparation des journaux, des émissions, la programmation musicale, le rôle de l'accueil et tout le domaine technique de la radio.