Paris, France

De retour sur scène pour la première fois depuis le décès de Johnny Hallyday en décembre, Sylvie Vartan a consacré une partie de son concert parisien de vendredi soir à rendre hommage au chanteur. Elle a repris une dizaine de ses chansons et s'est même offert un duo virtuel avec lui. "On a grandi ensemble dans la lumière et la passion, a déclaré avec émotion celle qui a formé avec Johnny un couple ultra médiatique pendant 15 ans. Nos duos reflétaient notre vie tumultueuse. Même si la vie nous a séparés plus tard, rien n'a jamais pu altérer notre amour et le respect qu'on avait l'un pour l'autre".

Quand la silhouette du chanteur est apparue sur un écran vidéo derrière la scène, Sylvie Vartan, 73 ans, a epliqué qu'elle souhaitait "retrouver Johnny jeune et flamboyant" pour chanter avec lui l'un de leurs plus grands succès, "J'ai un problème".

Des photos de famille ont ensuite été projetées et Sylvie a repris une dizaine de chansons de Johnny, comme "Gabrielle", "Noir, c'est noir", "Que je t'aime", directement inspirée de leur union, ou "Sang pour Sang", écrite par leur fils David.

"On dit souvent que chaque époque a son lot d'êtres exceptionnels. Ce fut le cas de Johnny. C'est lui qui a mis le feu au cœur de toute une génération et a déclenché une sorte de révolution. Et nous on l'a tous suivi."

"L'amour que l'on a eu l'un pour l'autre ne s'éteindra jamais. Salut l'artiste !", a lancé Sylvie Vartan en quittant la scène alors que les quelque 2.700 spectateurs présents dans la salle se levaient pour l'applaudir.