VIDEO: Tournage du téléfilm "meurtre à Sarlat"

Reportage sur le téléfilm " meurtre à Sarlat" en tournage depuis trois semaines dans le Périgord Noir. La célèbre série policière de France 3 a investi la capitale du sarladais ce vendredi. Cécile Bois et Thierry Godard sont à l'affiche.

Il y a de l'effervescence place de liberté ce vendredi à Sarlat. L'équipe de tournage du téléfilm "meurtre à Sarlat " est en pleine activité. Le téléfilm est en tournage en Périgord noir depuis trois semaines. Il fait partie de la série de France 3 " meurtre à..." où chaque épisode se déroule dans des villes ou des régions différentes. C'est la quatrième saison. Il y a déjà eu "meurtre à ..."Dunkerque, Rocamadour, Avignon ou en Martinique et au Pyla.

Le matériel déployé sur le tournage est impressionnant © Radio France - Corinne Duval

Meurtre au pays du foie gras

Cette fois, il s'agit d'un crime commis dans le milieu de l'agro-alimentaire : un scandale autour d'un foie gras produit en Europe de l'Est et vendu comme du foie gras made in Périgord. Une pure fiction donc. L'équipe a déjà tourné au château de Commarques ou encore sur la zone d'activités du Vialard. Mais ce vendredi, c'est la ville de Sarlat qui servait de décor au téléfilm: une boutique de la place de la liberté et la salle des mariages de la mairie.

Intrigue policière et amoureuse

Thierry Godard s'est fait connaître du grand public grâce à al série "Engrenages" sur Canal+ © Radio France - Corinne Duval

Les curieux ont ainsi découvert les comédiens en plein travail. Et notamment les principaux acteurs de la série: Cécile Bois ( Candice Renoir) et Thierry Godard ( Engrenages). Cécile Bois joue la capitaine Claire Delmas, une policière de la section de recherche de Bordeaux qui revient chez elle pour une enquête;.Elle retrouve sur place un capitaine de gendarmerie, Thierry Godard, avec qui elle a passé autrefois une nuit torride. La suite de l'histoire vous la découvrirez à la rentrée lors de la diffusion du téléfilm sur France 3.