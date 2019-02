VIDEO - Trois Périgourdins découvrent la fabrication de l'information à France Bleu Périgord

France Bleu Périgord a ouvert ses portes à trois Périgourdins ce jeudi 28 février pour leur faire découvrir l'envers du décor. Ils ont pu assister à la matinale et en apprendre un peu plus sur la fabrication des rendez-vous d'informations de la première radio de Dordogne.

Rebecca, Françoise et Michel (de gauche à droite) ont participé à la matinale.

Périgueux, France

A l'occasion de la journée spéciale "Information de proximité"sur les 44 antennes de France Bleu, France Bleu Périgord a accueilli trois Périgourdins au sein de ses studios ce jeudi 28 février. Rebecca, Françoise et Michel ont ainsi pu découvrir les coulisses de la première radio du département et la fabrication des journaux qui informent chaque jour plus de 90.000 auditeurs en Dordogne.

Les trois Périgourdins ont assisté à la matinale de 7h à 9h et ils ont même pu prendre la parole lors de la séquence d’interactivité avec les auditeurs. Après une visite des locaux, ils ont participé à la conférence de rédaction pour discuter des sujets traités dans la journée. "C'est assez intéressant de découvrir toutes les discussions qu'il peut y avoir et les choix qui sont faits," a réagi Michel. Nos invités ont ensuite pu découvrir la fabrication des reportages diffusé à l'antenne.

