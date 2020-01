VIDÉO - Un challenge Koh Lanta pour rencontrer Denis Brogniart

TF1 et Koh Lanta organisent un concours sur internet pour rencontrer Denis Brogniart et assister à la finale de la prochaine saison de l'émission : le Koh Lanta Run Challenge propose de tracer la forme d'un totem d'immunité en courant et de poster la photo du parcours sur les réseaux sociaux.