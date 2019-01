VIDEO : un clip magnifique pour redécouvrir le musée des Beaux Arts de Dijon

Côte-d'Or, France

Cette vidéo, on la trouve sur le site internet de la ville de Dijon, avec des chiffres qui ,eux aussi, en mettent plein la vue. 77 mois de travaux, ce qui représente 450 000 heures de travail pour 63 entreprises et autant de sous-traitants. 160 000 ardoises taillées sur place et 274 portes et fenêtres changées ou réparées. Le tout pour une facture de 60 millions d'euros. Un millier d’œuvres restaurées, 130 000 œuvres en réserve et 1500 chefs-d’œuvre exposés de l’Antiquité au XXIème siècle.

Extrait de la vidéo -

Le musée des Beaux Arts de Dijon va à nouveau accueillir le public à partir du 17 mai. En attendant, vous pouvez découvrir le chantier et une partie des salles restaurées dans un film « beau à couper le souffle » comme il s'intitule en toute modestie. N'attendez pas de voix off ou de dialogue dans cette vidéo. En revanche, les images sont très belles.

On y découvre le chantier, les artisans en plein travail, les œuvres en cours de réinstallation. Et ce sont d'ailleurs des œuvres qui prennent vie puisque leurs personnages sortent des tableaux et se baladent même jusque dans le centre ville, le tout sous les yeux émerveillés d'un petit garçon.

Extrait de la vidéo - ville de Dijon

On y découvre aussi des artistes en train de réaliser leurs oeuvres. On ne va pas tous les citer mais vous verrez par exemple les sculpteurs François Rude ou François Pompon, mais aussi Desvoges en train de peindre un tableau?

Extrait de la vidéo - ville de Dijon

C'est super bien fait. Cette vidéo dure dix minutes et donne vraiment envie de redécouvrir ce musée des Beaux Arts dont l'entrée est gratuite, et qui rouvre donc le 17 mai à Dijon.