VIDÉO - Un double hommage à Johnny Hallyday dans l'Hérault

Ce samedi 9 décembre, les fans de l'idole de jeunes se sont retrouvés à la mairie de Montpellier pour regarder l'hommage au chanteur rendu à Paris. D'autres ont voulu lui rendre hommage en chevauchant leurs deux roues de Saint-Jean-de-Védas au Cap d'Agde.

L'hommage populaire à Johnny Hallyday a été rendu hier matin à Paris. Le cortège funéraire est parti à midi de la Place de l'Etoile, pour descendre l'avenue des Champs-Elysées en direction de l'église de la Madeleine. Mais pour les fans héraultais qui ne pouvaient pas se permettre de monter à la capitale, deux alternatives étaient proposées.

Ils étaient une trentaine de fans à attendre tôt, dans le froid, devant la grille de la mairie. S'ils sont venus, c'est pour la retransmission de la cérémonie parisienne dans le hall de l'hôtel de ville. Trois télévisions ont été installées.

Pour Jean-Luc, président du fanclub de Johnny dans le département, "c'était indispensable de vivre ça ensemble." Les yeux sont rougis par l'émotion.

"On a perdu quelqu'un. C'est très dur pour nous. Mais Johnny reste dans nos cœurs." Vincent, fan de Johnny.

Dans l'Hérault, un autre hommage a eu lieu. Un convoi de motos est parti du magasin Le Macadam, un garage-concessionnaire Harley-Davidson à Saint-Jean-de-Vedas jusqu'à la boîte de nuit L'Amnésia au Cap d'Agde.

Une destination symbolique pour les fans, l'endroit où "selon la légende, Johnny aurait rencontré Laetitia" explique Benjamin Combe, le patron du Macadam.

Il y a l'homme, on l'aime ou on ne l'aime pas mais tout le monde ne peut que s'accorder que l'artiste a traversé les générations et qu'on ne peut que le respecter."