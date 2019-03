VIDEO : un petit grain de folie et une bonne dose de talent en Côte-d'Or

Tous les jours, France Bleu Bourgogne vous propose une sélection d'infos sur la Côte-d'Or, glanées sur internet et les réseaux sociaux. On commence la semaine en musique avec une ambiance de folie dans un lycée Dijonnais et un guitariste prometteur dans le Chatillonais.

Côte-d'Or, France

Qui a dit que carnaval c'est dépassé ?

Voici une vidéo très colorée et très musicale filmée dans le hall du Lycée Charles de Gaulle à Dijon à retrouver sur le compte tweeter de l'établissement. On y voit des centaines d'élèves en plein défilé de carnaval avec une ambiance de folie. Les costumes sont très réussis. Et voir tout un lycée danser la "Macarena" en même temps, c'est assez impressionnant !

Joyeuse ouverture du carnaval 2019 pic.twitter.com/cDg4FfVJH0 — Charles de gaulle C.V.L (@CvlCDG) February 15, 2019

Cette vidéo a été enregistrée à l'occasion du carnaval vers la mi-février et elle a été mise en ligne sur le compte tweeter du lycée ce samedi 9 mars. Elle vous donne la patate pour le reste de la semaine.

La fameuse vidéo juicy. Bonne régalade. On dit merci à Charles de Gaulle et merci à Adrien Berry. pic.twitter.com/f4zrwmZdoo — Charles de gaulle C.V.L (@CvlCDG) March 9, 2019

Celui qui a réalisé cette vidéo s'appelle Adrien Berry. Bravo à lui et à tous les lycéens.

Un guitariste prometteur dans le Chatillonais

Dans cette autre vidéo, on étudie cette fois, les accords de guitare, mais on remarque tout de suite qu'il y a déjà de la pratique derrière. C'est Aurélien Beney qui nous propose cet extrait dans une vidéo publiée sur sa page facebook. Il habite à Sainte-Colombe-sur-Seine dans le Nord Côte-d'Or. C'est super beau. Et pour le coup, on passe du carnaval à "Halloween", puisque c'est le titre de ce morceau qu'il interprète ici.