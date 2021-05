VIDÉO - Une campagne de pub pour la Côte-d'Or diffusée à la télévision

Pour accompagner les acteurs touristiques et donner envie à tous les français de découvrir et profiter de son beau territoire, la Côte-d’Or fait sa star à partir de ce lundi 24 mai à la télévision. Pour la première fois de son histoire, la destination Côte-d'Or s’affiche sur toutes les grandes chaînes du 24 mai au 27 juin 2021 !

La campagne sera diffusée sur : TF1 durant les week-ends du 12 et 19 juin ; M6 et Téva entre le 24 mai et 6 juin ; et enfin sur France Télévisions en mode parrainage des émissions "Les nouveaux nomades" sur France 3 et "Echappées Belles" sur France 5 du 30 mai au 27 juin, avec une reprise sur TV5 Monde et National Géo Wild ainsi que sur le replay de France TV.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ce sport met en valeur les sites incontournables et emblématiques de la Côte-d'Or en 20 secondes, le tout baigné dans une lumière dorée comme le nom du département, accompagné d'une voix off et d'une musique à l'ambiance apaisante. On y découvre évidemment les vignes, les hospices de Beaune, l'Abbaye de Fontenay ou encore le village de Châteauneuf qui représentait le Bourgogne-Franche-Comté dans la course au titre du plus beau village de France. Le sport se termine avec en signature le slogan "La Côte-d'Or j'adore" et le tout nouveau site internet à découvrir dès le 10 juin.