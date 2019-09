VIDÉO - Une nouvelle série policière est tournée au Pays Basque

Vous avez peut-être croisé l'équipe de tournage à Saint-Jean-de-Luz, à La Rhune ou dans l'arrière pays. Il s'agit d'un tournage pour un projet de série télévisée. "Si le premier film marche bien, nous aurons la chance d'en faire une série", se réjouit le producteur François Aramburu. La série policière sera diffusée sur France 3 et elle est intégralement tournée au Pays Basque, où l'équipe du film est arrivée début septembre. Le tournage doit durer deux mois.

"C'est l'histoire d'une flic de Bayonne qui s'appelle Maddy Etcheban et qui a un enfant autiste, raconte le producteur. L'intrigue commence lorsque la responsable du centre, dans lequel son fils vit la semaine, lui annonce qu'elle ne peut plus le garder parce qu'il a atteint la limite d'âge." Que va faire Maddy Etcheban pour trouver une solution ? C'est tout l'objet du film (ou de la série) qui, bien entendu, accorde une place importante aux enquêtes policières.

Le casting rassemble notamment Cristiana Réali, Laure Pester, Annie Grégorio ou Arnaud Binard. "Avec cette équipe, on va essayer de donner quelque chose de l'âme basque", poursuit François Aramburu.

Le projet mûrit dans l'esprit du producteur depuis cinq ans. Né à Paris d'un père basque, François Aramburu est très ému de voir le projet se concrétiser, même si aucune date de diffusion n'est prévue pour l'instant.

"Mon cœur est au Pays Basque ! Toute mon enfance, on allait en Espagne en vacances et on passait voir la famille près de Zumarraga." - François Aramburu, producteur