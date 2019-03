VIDEO : une très belle annonce de la JDA Dijon Handball

Côte-d'Or, France

Une vidéo vraiment originale !

Pour ne rien vous cacher, les boîtes mail de la radio, et des médias en général, se remplissent chaque jour de "communiqués de presse" souvent mal rédigés dans lesquels on vous annonce un événement sans, par exemple, en préciser la date ou le lieu où cela va se dérouler. Et bien, coup de chapeau ce jeudi au club de la JDA Dijon Handball qui vient aussi de réaliser un communiqué de presse... mais sous forme de clip que vous pouvez voir sur You tube.

-

Le scénario

Dans cette vidéo, on découvre sur les premières images, une belle jeune femme marchant dans la rue à Dijon. Elle rentre chez un opticien, essaie plusieurs paires de lunettes et tente de lire une affiche sur le mur du magasin. Et le test de vision, c'est le communiqué de presse annonçant que la JDA Dijon Handball prolonge de deux ans le contrat de la jeune femme en question.

📢 ON A UNE (TRÈS TRÈS) BONNE NOUVELLE !!

🎉 Arrivée en 2008 à Dijon, la capitaine des #Artistes, Joanna LATHOUD, prolonge de deux saisons avec la JDA DIJON HANDBALL 💪!

Communiqué 📺 : https://t.co/Ewb7kVbHAG

Vidéo réalisée en partenariat avec les Opticiens Mutualistes 🤗. pic.twitter.com/7M5wy33FKI — JDA Dijon Handball (@jdadijonhand) March 12, 2019

Cette Jeune femme, c'est la capitaine des artistes, Joanna LATHOUD. Elle est Arrivée en 2008 à Dijon, et va donc jouer deux saisons supplémentaires. Et comme, elle a de nouvelles lunettes, elle les utilise pour signer son contrat, avant de réagir devant la caméra. Suivent une déclaration de l'entraîneur de l'équipe, Christophe Maréchal, et du président de la Mutualité Française Bourguignone, l'opticien auquel appartient le magasin où le clip a été réalisé et qui est sponsor de l'équipe. Pour un communiqué de presse, c'est un beau communiqué de presse et pour une info, c'est une belle info

Suivez la JDA Dijon Handball sur Twitter , Facebook, Instagram