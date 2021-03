VIDÉO - "Village préféré des Français" : découvrez le clip de l'île de Houat

Mobilisation générale ! "Le village préféré des Français" est de retour sur France 3 pour une dixième édition en partenariat avec France Bleu. Depuis quelques jours on connait la commune qui représentera la Bretagne dans cette compétition.

L'île de Houat, dans le Morbihan, a été choisie pour défendre les chances de la région. Les votes sont déjà ouverts et vont le rester jusqu'au 25 mars sur Internet. Pour mettre en avant l'île bretonne, la production vient de dévoiler un premier clip sur Twitter. On y voit les côtes déchirées, les plages et les bâtiments qui forment le village.

De sérieux arguments pour inciter les internautes à voter en faveur de ce joyau breton ! A vous de jouer.