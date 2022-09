VIDEO visite des nouveaux locaux de la radio France Bleu Poitou

Après 20 ans passées dans le quartier de la gare au 27 bd Solférino de Poitiers, la radio France Bleu Poitou emménage ce mercredi 28 septembre dans des nouveaux locaux plus grands, plus modernes au 313 av de Nantes. Aucun changement pour les 56.000 auditeurs de la Vienne et des Deux-Sèvres mais un superbe outil de travail pour les animateurs, techniciens, journalistes , chargés d'accueils et administratifs de la radio locale. En avant première voici une petite visite guidée.

