Vidéo - "The Voice" : l'importance des coachs dans le parcours de Marghe

Pour l'aventure "The Voice", Marghe, la candidate poitevine, a choisi Florent Pagny comme coach. D'autres personnes se sont occupées d'elle pour la faire progresser : coachs vocaux, professeurs de chant, répétiteurs... Marghe dévoile les coulisses de la préparation des émissions de "The Voice".

Lors de son audition à l'aveugle dans l'émission "The Voice", Marghe a fait se retourner 2 coachs : Florent Pagny et Marc Lavoine. Même si elle a hésité entre les 2, Marghe a choisi Florent Pagny. Elle lui trouve un côté plus lyrique et rock qui lui a donné envie de rejoindre la Team Pagny. Grand bien lui en a pris car voici la poitevine d'adoption en finale de ce concours de chant proposé par TF1.

Durant toute cette aventure elle a bien évidemment été accompagnée par Florent Pagny qui l'a aidé à avancer et se transformer. Au soir de la 1/2 finale il déclarait : "On a connu une jeune fille, c'est désormais une femme, une diva". Elle a également été entourée d'autres coachs, de professeurs de chant, de répétiteurs qui l'on fait progresser. Tout comme son complice musical, David Henry, avec qui elle forme le duo MADA. Pianiste, lui aussi a accompagné Marghe dans cette évolution.