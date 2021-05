VIDEO - The Voice : La communauté malgache de Poitiers folle de joie après la victoire de Marghe

La poitevine Marghe s'impose dans The Voice et devient "la voix" 2021 du concours de chant de TF1. Coachée par Florent Pagny, Marghe, de son vrai nom Margherita Davicoa, 21 ans, remporte la finale avec 68% des votes du public, et devance Jim Bauer. Une belle aventure pour la chanteuse de Poitiers, malgache d'origine, qui souhaitait participer à cette émission depuis toute petite.

Une soirée riche en émotion également pour la communauté malgache qui s'est réunie pour soutenir leur chanteuse.

"Alefa Marghe"

Le drapeau de Madagascar tout près de la télévision, comme pour porter chance. Niny, Miary, Narindra, Hanta et Voary, fans de la première heure de Marghe n'ont qu'un seul slogan, "Alefa Marghe", allez Marghe en malgache.

C'est un symbole malgache - Niny, 21 ans

Plus qu'une chanteuse pour eux, Marghe est "un symbole malgache, on est super fière d'elle" disent ils en coeur. A chaque apparition de leur idole sur le petit écran, le silence se fait dans le salon et l'émotion envahit la pièce. "Elle frappe fort, j'ai les larmes aux yeux", explique la gorge serrée Niny.

Une visio pour vivre la soirée avec toute la communauté

A cause de la situation sanitaire pas de grande soirée mais Hanta a trouvé la parade pour partager ce moment avec toute la communauté malgache de Poitiers. "On fait une visio conférence, comme ça on peut capter chacun nos émotions et pouvoir partager ensemble cette soirée", explique-t-elle.

Dire qu'il y a un an on l'avait vu en concert à Poitiers et là elle est championne de The Voice, c'est incroyable - Voary, 19 ans

A l'annoncée des résultat, ils se tiennent tous les mains et quand ils entendent Nikos Aliagas dire "The Voice 2021 est Marghe", leur joie explose. "Ce n'est pas une histoire que nous allons oublier, c'est quelque chose que nous allons raconter à nos enfants et se dire qu'il y a un an on l'avait vu en concert à Poitiers et là elle est championne de The Voice, c'est incroyable", selon Voary. "Cette victoire représente beaucoup de choses pour les malgaches, elle nous rassemble encore plus. Elle trace une route pour tous les malgaches. On est unis et c'est grâce à elle. Merci à elle pour cet instant de bonheur !", complète Hanta.

La soirée se termine avec une promesse. Celle de se retrouver tous ensemble très bientôt pour fêter cette belle victoire de Marghe.