Vidéo - "The Voice" : Les confidences du complice de la finaliste poitevine Marghe

David Henry, le complice musical de Marghe, la finaliste poitevine de The Voice, nous livre des confidences sur le parcours de la chanteuse dans ce concours, son choix de Florent Pagny comme coach et l'importance de leur duo MADA.

David Henry est un pianiste professionnel. Avec Marghe, la finaliste poitevine de "The Voice" ils forment le duo MADA. Ils se sont rencontrés lors d'une scène ouverte à l'été 2019 au Futuroscope, lieu où travaille Marghe. Pianiste mais aussi répétiteur et directeur artistique, David Henry est tout de suite tombé sous le charme de la voix de Marghe. Son complice musical est pleinement à ses côtés et l'accompagne dans l'aventure "The Voice". Entre 2 prestations sur TF1, Marghe retourne dans le studio de David Henry à Neuville de Poitou où ils travaillent pour la suite de cette belle aventure.

France Bleu Poitou : votre regard sur le parcours de Marghe

David Henry : Je suis très fier de Marghe, parce que au delà de ce qu'on fait ensemble, j'ai toujours su et perçu qu'elle n'avait pas de doute ou d'angoisse à avoir sur son avenir. C'est évident que la musique va jalonner sa vie pendant très longtemps.

Florent Pagny, son coach

Je trouve que Florent Pagny (le coach que Marghe a choisi) est parfait. Je pense qu'il est béton. J'adore également le côté super bienveillant et engagé de Marc Lavoine ( les 2 s'étaient retournées lors de l'épreuve des sélections à l'aveugle). C'est le philosophe de la bande, mais je trouve que Florent Pagny, c'est le gros pro. C'est le gars, les réflexions quand il les fait, elles sont justes. J'aime bien parce que pour chacun des candidats, je trouve qu'il est pile dedans à chaque coup. Il suit bien son histoire.

MADA, votre duo avec Marghe

Un duo, ça peut être très rigide, très franc, on peut jouer les notes, les accords, très bien. Tout y est parfait, mais qu'est ce qui fait qu'à un moment donné, on respire ensemble au même moment ? Il y a ce qu'on appelle en musique l'horloge interne. C'est un espèce de truc que Marghe fait naturellement. Mais je peux vous dire que c'est très rare et ils le savent à The Voice.