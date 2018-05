La chanteuse Maurane est morte lundi à Bruxelles, à son domicile. Sa mort n'est pour le moment pas expliquée. Elle s'apprêtait à reprendre sa carrière, mise entre parenthèses en raison d'un problème aux cordes vocales. Retour sur la carrière de l'interprète de "Sur un prélude de Bach".

Une chanteuse populaire

Claudine Luypaerts est née le 12 novembre 1960 à Ixelles d'une mère pianiste et d'un père directeur d'une académie de musique. Sous le pseudonyme "Claure Maurane" (en hommage à l'un des metteurs en scène de Starmania Francis Maurane), elle se fait connaître dans les années 1980. D'abord en 1980 avec son premier disque "J'me roule en boule", puis en 1984 avec la parution de "Danser", son premier album. En 1988, elle participe à Starmania, la comédie musicale coproduite par Michel Berger. Elle y chante "La complainte de la serveuse automate".

L'année suivante, Maurane sort son deuxième album, sobrement intitulé "Maurane", qui contient l'une de ses chansons les plus connues, "Toutes les mamas". Elle se produit sur la scène de l'Olympia.

"Sur un prélude de Bach", l'un de ses plus grands succès

Son album "Ami ou Ennemi" paraît en 1991 et contient ce qui est sans doute son plus grand succès, "Sur un prélude de Bach". Le disque se vend à 400.000 exemplaires.

Une artiste engagée

Comme son passage dans Starmania le laissait présager, Maurane aimait également les aventures collectives. Elle sort deux albums en trio avec Steve Houven et Charles Loos sous le nom HLM, en 1986 et 2005, met sa voix au service de causes humanitaires (Solidarité Enfants Sida, Les Enfoirés), et chante régulièrement en duo, avec notamment Michel Fugain ou encore Lara Fabian.

En 2009, elle enregistre un album de reprises de Claude Nougaro, dont elle était proche.

Maurane était également connue pour sa participation en tant que jury à l'émission de télévision "La Nouvelle Star" entre 2012 et 2014, en compagnie de Sinclair, André Manoukian et Olivier Bas. Elle fait paraître son onzième et dernier album "Ouvre" en 2014, avant de lever le pied en raison de problèmes aux cordes vocales en 2016.

Au cinéma, elle donne la réplique à François Cluzet dans "Le Collier rouge" le dernier film du réalisateur Jean Becker sorti en début d'année.

Retour annoncé en hommage à Jacques Brel

Maurane avait elle-même annoncé son retour dans la chanson ces derniers jours sur les réseaux sociaux. "Aujourd'hui, je remets officiellement les pieds sur une scène après plus de 2 ans d'absence. Je ne vous dirai pas dans quel état je suis. Vous devez vous en douter", écrivait-elle jeudi dernier sur sa page Facebook, avant une soirée consacrée à Jacques Brel en Wallonie. Samedi et dimanche à Bruxelles elle avait chanté du Brel en duo avec d'autres artistes à l'occasion respectivement d'un mini concert puis d'un festival en plein air devant des milliers de personnes.

Une tournée était en programmation pour le printemps 2019, dans la foulée d'un album consacré à Jacques Brel qui devait sortir à l'automne à l'occasion du quarantième anniversaire de la mort.

