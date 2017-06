VIDÉOS - Émus, tendres... avant le dernier 20h de David Pujadas, retour sur les adieux des présentateurs des JT

Après 16 ans à la présentation du 20 heures de France 2, David Pujadas présentera son dernier journal télévisé sur la chaîne publique ce jeudi. Ses adieux seront sans doute très scrutés. Émus, littéraires, empreints d'humour ou de rancoeur, retour sur les adieux de quelques présentateurs.

Evincé par la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte, David Pujadas va faire ses adieux ce jeudi au JT de France 2, après 16 ans de règne sur l'information de la chaîne. Le journaliste de 52 ans sera remplacé à la rentrée par Anne-Sophie Lapix, venue de France 5. Avant ses adieux, retour sur les derniers journaux de quelques présentateurs qui ont marqué les téléspectateurs.

Les larmes d'Élise Lucet

Chargée de repenser "Envoyé Spécial" et "Complément d'Enquête", Elise Lucet abandonne la présentation du JT de 13h de France 2, qu'elle a incarné pendant onze ans, le 29 avril 2016. Elle rend un hommage appuyé à la rédaction de la chaîne, à son équipe, mais aussi aux téléspectateurs : "J'ai eu parfois l'impression de faire partie de votre vie, vous avez pris une grande place dans la mienne", leur dit-elle avant de fondre en larmes sous les applaudissements de son équipe.

"L'immense tristesse" de Claire Chazal

Débarquée de la présentation des journaux du week-end de TF1 au bout de 24 ans, Claire Chazal présente sa dernière édition le 13 septembre 2015. Très sobre, élégante, très marquée par son éviction, la journaliste s'exprime à la fin du journal pour confier son "immense tristesse de ne plus pouvoir assumer la mission que (lui) avait confiée Francis Bouygues".

Les bisous d'Harry Roselmack

Le 14 avril 2011, le joker des JT de TF1 tire sa révérence. Harry Roselmack quitte la présentation des journaux télévisés pour se consacrer à son émission Sept à huit. C'est un choix, et non un départ contraint. Harry Roselmack fait donc ses adieux tout sourire, et embrasse tout le monde : collègues, équipe, téléspectateurs. Pendant le générique, il fait même la bise à Louis Bodin, qui présente la météo.

Le dernier "Yallah!" De Laurence Ferrari

Quatre ans après avoir succédé à Patrick Poivre d'Arvor, Laurence Ferrari a choisi de poursuivre sa carrière sur ITélé. Le 31 mai 2012, elle conclut son dernier journal avec émotion, en remerciant les téléspectateurs. Et après avoir salué tous ses collaborateurs, elle conclut : "Comme j'ai coutume de dire à mes équipes quand nous partons en réunion: 'Allez, Yallah!'"

La voix pleine de larmes d'Audrey Pulvar

Le 9 juillet 2009, Audrey Pulvar présente son dernier Soir 3. Après quatre ans de présentation des journaux nationaux de France 3, la journaliste quitte le service public pour rejoindre, elle aussi, ITélé. La voix emplie de larmes, elle remercie le public pour sa fidélité et son soutien. Elle conclut : "Il y a des moments de sa vie où on peut choisir son destin. C'est ce que je fais ce soir, à jamais irrésolue."

PPDA, du Shakespeare et du Breton dans le texte

Le 10 juillet 2008, après 21 ans sur TF1, Patrick Poivre d'Arvor est écarté de la présentation du 20h. Le journaliste tire sa révérence en citant Shakespeare: "Ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser". "Alors, puisque je n'ai pu éviter ce qui m'arrive ce soir, je vous embrasse tous", poursuit-il, avant de lancer: "Comme on dit en Bretagne, à Dieu vat".

Le dicton expéditif de Bruno Masure

Présentateur du JT d'Antenne 2 pendant sept ans, Bruno Masure se distingue par ses bons mots et ses dictons en forme de clin d’œil dont il ponctue chaque fin de journal. Pour sa dernière édition, le 2 octobre 1997, il ne déroge pas à la règle. "A la Saint-Léger, je prends congé", lance-t-il avant de rendre l'antenne. A partir de 37'15 dans la vidéo :

Le "Bonjour" des stars pour Yves Mourousi

Le 18 février 1988, Yves Mourousi quitte le JT de 13h de TF1, qu'il a révolutionné en tandem avec Marie-Laure Augry. Le journaliste provocateur à la voix éraillée a l'habitude de lancer son journal par un emblématique "Bonjour!" Pour la dernière, il est remplacé dans cet exercice par des personnalités de tous horizons : Coluche, Gérard Depardieu, Luciano Pavarotti, Michel Drucker, Georges Marchais, l'abbé Pierre, Christine Ockrent, ou encore Valéry Giscard d'Estaing.

Yves Mourousi et sa complice Marie-Laure Augry lors du dernier journal télévisé du présentateur, le 18 février 1988. © AFP - Georges Bendrihem

Léon Zitrone rassurant

Le 1er février 1981, Léon Zitrone présente son dernier journal télévisé sur Antenne 2. C'est la fin d'une aventure de plus de 20 ans. Mais la légende de la télévision assure aux téléspectateurs qu'il reste sur la chaîne pendant "encore à peu près un an" et détaille ses prochains passages à l'antenne, qui commencent dès le lendemain. "Et s'il y avait un grand mariage à Londres bientôt - suivez mon regard - eh bien, j'irais!", précise-t-il, en référence au mariage du prince Charles et de Lady Di le 29 juillet 1981. "Nous sommes donc, comme on dit dans mon quartier, 'gens de revu"', conclut-il.