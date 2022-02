VIDÉOS - Eurovision 2022 : découvrez les 12 artistes en lice pour représenter la France

Ils sont 12 chanteurs, chanteuses, groupes, duos à rêver de représenter la France lors de la prochaine édition de l'Eurovision en mai prochain en Italie. Présélectionnés parmi 1500 candidatures par le groupe France Télévisions, ils seront départagés par le public et un jury le samedi 5 mars à 21h10 sur France 2 lors de la grande finale d'"Eurovision France, c'est vous qui décidez !". Chansons bretonnes, rock, électro, pop, R'n'B : tous les styles de musique sont à l'honneur. France Bleu vous fait découvrir les artistes qui pourraient succéder à Barbara Pravi, la représentante française à l'Eurovision 2021.

Alvaz et Ahen avec "Fulenn"

Issu de la scène électro rennaise, Alvan est un musicien multi-instrumentiste qui a fait les premières parties de Petit Biscuit ou Ofenbach et s'est notamment produit aux Transmusicales. Ahez est le trio composé de Marine, Sterenn D. et Sterenn L., trois chanteuses bretonnes d'héritage traditionnel. Habituées de la scène, elles racontent dans leurs textes en breton, des histoires contemporaines mêlées à des mythes de leur région.

"Fulenn", la chanson que les artistes souhaitent porter à l'Eurovision, est la rencontre entre les univers musicaux d'Alvan & Ahez : l'électro et le chant traditionnel.

Cyprien Zeni avec "Ma famille"

Originaire de La Réunion, Cyprien a toujours été imprégné par son héritage culturel et par la musique locale de son île. Désormais toulousain d'adoption, le jeune homme à la voix soul se présente avec sa chanson "Ma famille", une déclaration d'amour à ses proches et ses racines.

Elia avec "Téléphone"

Influencée autant par la chanson française que par le hip hop, par Barbara que par Rosalia ou Missy Elliott, Elia se fait repérer par Booba avec qui elle signe un duo au printemps 2021. Après avoir appris la batterie et le piano en autodidacte, elle suit une formation d'harmonie et d'écriture au conservatoire, en parallèle de ses études de khâgne à Henri IV. Dans ce titre dansant, la jeune femme, grande observatrice de sa génération, parle des doutes et idéaux de son temps.

Elliott avec "La tempête"

Elliott est un jeune auteur-compositeur-interprète et influenceur originaire d’Alsace. Après une formation musicale dès son plus jeune âge, il déménage à Paris et se fait connaître en intégrant Cover Garden, une chaîne YouTube qui cumule près de 400.000 abonnés. Dans "La tempête", le titre qu'il présente, sa voix aérienne nous transporte dans un intense voyage rempli d'espoir, d'amour et de combativité.

Hélène in Paris avec "Paris mon Amour"

C'est lors du premier confinement qu'Hélène in Paris se découvre une passion pour la chanson et fait le buzz sur les réseaux sociaux avec ses reprises de jazz glamour et ensoleillées. Née au Maroc, Hélène a passé son enfance à Casablanca jusqu’à l’âge de 13 ans avant de s’installer à Paris avec sa famille. Dans les années 2000, elle s’installe à Londres et crée son agence d’architecture d’intérieur, puis en 2019 elle renoue avec Paris, quittée 35 ans auparavant. C'est cette histoire faite d'adieux et de retrouvailles qu'elle raconte dans le titre qu'elle propose à l'Eurovision.

Joan avec "Madame"

Issue d'une famille de musiciens, Joan commence à chanter et jouer de la guitare dès son enfance. Elle décroche des rôles dans plusieurs comédies musicales (Timéo, Emilie Jolie) et se fait repérer par Francis Cabrel avec qui elle a co-écrit un titre. Influencée par la folk anglo-saxonne, elle est surtout très attachée à la chanson française et souhaite défendre cet héritage à l'Eurovision. Dans la valse qu'elle aimerait mener à Turin, "Madame", elle raconte comment l'amour peut passionner, parfois jusqu'à la folie.

Joanna avec "Navigateure"

C'est en 2018 que Joanna, jeune rennaise de 19 ans, se fait remarquer en postant son premier clip sur YouTube. Avec son regard hypnotique, sa gravité sensuelle et ses textes poétiques, Joanna propose un subtil mélange de R&B et de sonorités pop et électroniques. Elle est influencée par des artistes telles que Mylène Farmer, Björk et Lana Del Rey. C'est avec son titre "Navigateure" que Joanna souhaite représenter la France à l'Eurovision : une chanson de combattante, pleine d'espoir, qui vise à conquérir sa liberté et sa a confiance en soi.

Julia avec "Chut"

Julia s'initie très tôt à la musique, dès son enfance passée en Haute-Savoie. Lorsqu'elle a 16 ans, elle se met à poster des reprises sur Internet. Mylène Farmer et Laurent Boutonnat la repèrent alors et décident de lui écrire un album : "Passe…comme tu sais", sorti en juin 2020. Julia prend maintenant son envol avec un titre qu'elle a co-écrit, "Chut". Cette chanson, qu'elle souhaite porter à l'Eurovision, joue des codes et des a priori qu'on peut avoir sur elle et sur les jeunes femmes de sa génération.

Marius avec "Les chansons d'amour"

Originaire de Lyon, Marius s'est installé à Paris à 18 ans, après quelques mois passés en conservatoire. Il intègre une formation de comédie musicale. Inspiré par les grands chanteurs de variété tels que Brel et Balavoine, Marius a aussi pour influences Billie Eilish, Beyoncé ou encore Kanye West. « Les chansons d'amour », le titre qu'il souhaite porter jusqu'à Turin et qui a été co-écrit par Igit (co-auteur de « Voilà » de Barbara Pravi), est le reflet d'un spleen moderne dans lequel chacun peut se retrouver.

Pauline Chagne avec "Nuit Pauline"

Avec sa harpe électrique, Pauline Chagne compte bien révolutionner l’image de son instrument fétiche, le rendant dansant, pop, engagé et libéré. Dans "Nuit Pauline", le titre avec lequel elle souhaite défendre les couleurs de la France à l'Eurovision, Pauline rêve d'une nuit de tous les possibles. La "Nuit Pauline", c'est une nuit où la jeune femme peut se voir en héroïne du scénario de sa vie, avec tous les rebondissements qu’il comporte.

Saam avec "Il est où ?"

Issu d'une famille modeste de Lille, Saam est chirurgien-dentiste le jour et artiste la nuit. Il est bercé par le rock de Radiohead et découvre la chanson française avec Brassens et Brel ainsi qu'avec l’écriture réaliste des rappeurs Niska ou encore Nekfeu. Avec cette chanson, Saam exprime, plein de candeur, l’espoir d’une société moins morose, le besoin d’un retour à l’essentiel.

SOA avec "Seule"

SOA, c’est le duo formé par LudySoa et Nathan. Âgés de 19 ans et 22 ans, ce frère et cette sœur chantent ensemble depuis l'enfance. Originaires de Madagascar, ils habitent Toulouse. Pour l'Eurovision, SOA proposent le titre "Seule", une chanson qui est le fruit de leurs inspirations musicales : une instrumentation rock, un refrain pop qui reste en tête et un couplet de rap. Ce morceau qu'ils ont écrit et composé à deux est un cri du cœur pour toutes les personnes qui se sentent démunies et isolées

Le public et un jury tranchera

Le porte-drapeau de la France à l'Eurovision 2022 sera choisi à 50/50 par le public et un jury présidé par la chanteuse Jenifer. Les autres membres du jury sont :

Gjon's Tear, ancien candidat de The Voice et représentant de la Suisse à l'Eurovision 2021

La chanteuse Yseult

Le compositeur André Manoukian

La chanteuse Nicoletta

Le comédien Augustin Galiana

La chanteuse Joyce Jonathan

L'animateur Cyril Féraud

L'animatrice et ex-Miss France Élodie Gossuin

L'influenceur Sundy Jules

La grande finale de l'Eurovision se tiendra le 14 mai prochain en direct de Turin en Italie.