VIDÉOS - "Histoires d'Enfoirés", dans les coulisses du spectacle des Enfoirés

Dans les coulisses du spectacle des Enfoirés à Montpellier, nous avons demandé aux artistes de nous raconter un souvenir marquant, une anecdote croustillante sur leur prestation, leur costume, leur première fois... Une belle histoire d'Enfoirés !

France Bleu s’est rendu à la Sud de France Arena, à Montpellier, dans les coulisses de l’enregistrement du prochain spectacle des Enfoirés, 2022 un air d'Enfoirés. Un concert unique, avec une quarantaine d'artistes, qui sera diffusé le vendredi 4 mars 2022 sur TF1 et France Bleu.

La troupe interprétera bien sûr le single des Enfoirés 2022, Il y aura toujours un rendez-vous, écrit et composé par Jacques Veneruso.

Quentin Lhui s'est faufilé dans les coulisses du spectacle et a demandé aux Enfoirés de nous raconter une histoire d'Enfoirés, un événement qui les aurait marqués. Il est question de costume de dinosaure, de slip en plastique, d'astronaute, mais également de solidarité et de bienveillance. Avec Thomas Pesquet, Vianney, Zazie, Sébastien Chabal, Garou, Arnaud Ducret, Élodie Fontan, Philippe Lacheau et Anne Sila.

France Bleu, le partenaire radio officiel des Restos du Cœur

La diffusion du concert ouvre également le week-end national de collecte des Restos du Cœur, trois jours de collecte en grande surface pour lesquels l'association recherche encore des bénévoles. Dès le lendemain de la diffusion sur TF1, le double CD et le DVD 2022 Un air d'Enfoirés avec l’intégralité du spectacle et de nombreux bonus, seront mis en vente au profit des Restos du Cœur. Ils sont disponibles en pré-commande dès maintenant.

Chaque vente permet aux Restos du Cœur de distribuer dix-sept repas. Plus que jamais, ils comptent sur vous !

"2022 Un air d'enfoirés" disponible en CD et DVD

