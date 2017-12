VIDÉOS - Hommage à Johnny Hallyday : le cortège funéraire descend les Champs-Elysées devant des milliers de fans

Le cortège funéraire de Johnny Hallyday est arrivé samedi peu avant midi place de l'Etoile à Paris, et a descendu les Champs-Elysées, salué par une foule immense de fans et suivi d'une escouade de motards venus dire adieu à la star.

Ils lui ont dit adieu. Des dizaines de milliers de fans ont accueilli avec ferveur et émotion, sur les Champs-Elysées l'arrivée du cortège funéraire de Johnny Hallyday pour un dernier au revoir exceptionnel à leur idole, décédée mercredi à l'âge de 74 ans.

Le corbillard, où repose le cercueil blanc-crème, est arrivé sous les vivats escorté par 700 bikers, brassard noir au bras, peu avant midi sur la place de l'Etoile avant de descendre les Champs-Elysées.

Les bikers commencent à se rassembler sur la place de l'étoile après un petit tour en harley le long des Champs-Élysées pic.twitter.com/4rbRZQcPyc — France Bleu Paris (@francebleuParis) December 9, 2017

Les fans de Johnny Hallyday reprennent en masse "L’envie" pic.twitter.com/gSKUN1ZJAo — BFMTV (@BFMTV) December 9, 2017

Le cercueil a ensuite rejoint la place de la Madeleine pour la cérémonie religieuse.

Bel hommage de la foule pour l'arrivée du cercueil de #JohnnyHallyday, arrivé sous les acclamations à la Madeleine. #HommageAJohnnypic.twitter.com/MRKScIMkRR — France 2 (@France2tv) December 9, 2017

Le cercueil de #JohnnyHallyday arrive à l’église de la Madeleine pic.twitter.com/NZNsushu74 — BFMTV (@BFMTV) December 9, 2017

Le nom de Johnny a été affiché dans la nuit de vendredi à samedi en lettres rouges au fronton de la salle de concert mythique de l'Olympia, où il avait joué 265 fois depuis 1961. Un endroit devant la salle a été également aménagé pour que les fans puissent déposer fleurs ou messages.

La Ville de Paris s'est associée à l'hommage. "Merci Johnny" affiche depuis vendredi soir la Tour Eiffel. A Toulouse, Strasbourg et Lille, des rassemblements de bikers sont annoncés et des chansons de la star résonneront dans tous les stades de Ligue 1 et de Ligue 2.

Johnny Hallyday sera enterré lundi sur l'île antillaise de Saint-Barthélémy, où il possèdait une propriété et qu'il affectionnait tant. Sa dépouille partira dimanche matin par un vol direct.