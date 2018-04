VIDÉOS - Jean-Paul Belmondo, du symbole d'une certaine jeunesse à Bébel le cascadeur

Par Yannick Boréan, France Bleu

Des films d'Art et d'Essai aux plus grands succès populaires du cinéma français, Jean-Paul Belmondo est l'une des plus grandes vedettes du 7e art. À l'occasion de son 85e anniversaire, le 9 avril, France Bleu vous fait découvrir deux de ses facettes : Belmondo l'acteur et Bébel le cascadeur.