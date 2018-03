France Bleu Lorraine était en direct, ce mardi, de la rédaction du Républicain Lorrain à Woippy, à l'occasion du lancement de la nouvelle formule du quotidien régional en format tabloïd. A cette occasion, nous avons donné la parole à une partie de celles et ceux qui construisent, chaque jour, les sept éditions du journal de la Moselle et du Pays-Haut.

On est très fiers. C'est un format plus maniable et plus pratique [...] Nous restons dans les fondamentaux du journal, à savoir son indépendance et sa proximité.