VIDÉOS - Les Enfoirés et leur pire costume de scène

À l'occasion de la diffusion du spectacle des Enfoirés "Enfoirés un jour, toujours" le vendredi 3 mars 2023 sur TF1 et France Bleu, notre équipe s'est rendue dans les coulisses et a demandé aux Enfoirés quel a été leur costume le plus marquant.

On retrouve Slimane en ourson, Zazie en chevalier, Patrick Bruel en perroquet, Nolwenn Leroy en majorette, mais également Philippe Lacheau, Soprano, Zaz, Thomas Pesquet, Christophe Willem, Sébastien Chabal, Isabelle Nanty, Patrick Fiori et Vianney, qui lui, n'aime pas spécialement se déguiser.

France Bleu, le partenaire radio officiel des Restos du Cœur

La diffusion du concert ouvre également le week-end national de collecte des Restos du Cœur , trois jours de collecte en grande surface . Dès le lendemain de la diffusion sur TF1, le double CD et le DVD 2023 "Enfoirés un jour, toujours" avec l’intégralité du spectacle et de nombreux bonus, seront mis en vente au profit des Restos du Cœur. Ils sont disponibles en pré-commande dès maintenant.

Chaque vente permet aux Restos du Cœur de distribuer dix-sept repas. Plus que jamais, ils comptent sur vous !

Le week-end des Restos les 03,04 et 05 mars 2023 - Les Restos du Cœur

