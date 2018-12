Vidéos : Les monologues du vin de Jean-Pierre Gauffre

Gironde, France

Auteur du "Petit dictionnaire absurde et impertinent de la vigne et du vin" (éditions Féret), Jean-Pierre Gauffre a adapté son livre au spectacle vivant pour en faire le tout premier stand-up sur l’univers du vin. En 1 heure et demie sur scène avec "Les monologues du vin" il embarque le public dans le monde du divin breuvage en le désacralisant et en jouant sur ses paradoxes. De l'histoire de la première "cuite" vue par Jean-Pierre Gauffre à la dégustation du vin avec les spectateurs en fin de spectacle, il nous emmène à la rencontre du vigneron qui vendange, subit les parasites, élabore son vin... le tout avec modération pour l'alcool mais sans retenue pour l'humour !

Les monologues du vin de Jean-Pierre Gauffre

France Bleu Gironde vous propose de découvrir chapitre par chapitre ce spectacle qui en compte 13. Le vin c'est dieu, le vin c'est la nature, les maladies et les parasites, un vigneron c’est quoi au juste, la nostalgie des vendanges, l'alcool et les pesticides, un peu de technique, de l'élevage à l'assemblage, le caviste et les châteaux, le ménage à trois de la place de Bordeaux, les hommes et les femmes du vin, les politiques et le vin et pour terminer la dégustation.

"Les monologues du vin", spectacle donné tous les jeudis soir jusqu'au 27 décembre 2018 au Petit Théâtre rue du Faubourg des arts quartier des Chartrons à Bordeaux. Tarif unique de 15 €, pour réserver 06.49.49.04.09. Ce spectacle est aussi donné hors Bordeaux dans des châteaux ou des communes de la Gironde. Toutes les infos le site de Jean-Pierre Gauffre.