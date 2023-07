VIDÉOS - Mort de Jane Birkin : retour sur la carrière de la chanteuse et actrice

Elle était l'Anglaise préférée des Français. Jane Birkin nous a quittés ce dimanche à 76 ans . L'actrice et comédienne a eu une prolifique carrière, faite d'immenses succès. Elle fut aussi la muse de Serge Gainsbourg, avec lequel elle a vécu une histoire d'amour passionnelle pendant douze ans. Silhouette androgyne et moue de femme-enfant, incarnation du bohème-chic, cette icône a mené une belle carrière d'actrice et de chanteuse, inspirant également les créateurs de mode.

La comédie en passion

Jane Birkin est née en 1946 à Londres, en Angleterre d'un père commandant dans la Royal Navy et d'une mère actrice, Judy Campbell. La jeune Jane Birkin se passionne très tôt pour la comédie. Elle débute au cinéma à 18 ans, dans un film de Richard Lester "Le Knack... et comment l'avoir", aux côtés de futures célèbres actrices comme Charlotte Rampling et Jacqueline Bisset. Elle joue ensuite dans "Blow Up" de Michelangelo Antonioni, Palme d'or du Festival de Cannes en 1967.

Après son divorce avec le compositeur anglais John Barry, dont elle a eu une fille, Kate Barry, Jane Birkin décide de lancer sa carrière outre-Manche et part donc en France.

Gainsbourg/Birkin, couple mythique

Si Jane Birkin entame sa carrière d'artiste devant les caméras, c'est ensuite vers la chanson qu'elle se tourne, après une rencontre avec Serge Gainsbourg. Elle fait la connaissance du chanteur français sur le tournage du film "Slogan" de Pierre Grimblat (1969). Malgré un français balbutiant, elle est engagée. Gainsbourg, déjà célèbre, est furieux. Cette inconnue n'a rien à voir avec la mégastar qu'il espérait. L'ambiance sur le tournage est catastrophique.

Le metteur en scène a alors une idée: les inviter à dîner dans un très bon restaurant parisien et leur faire faux bond. Afin qu'ils puissent crever l'abcès dans un tête-à-tête forcé. Ce soir-là, Gainsbourg se détend. Suit une nuit en boite - la première d'une très longue série - où elle trouve "exquis" quand il lui marche maladroitement sur un pied pendant un slow. De retour sur le plateau, ils se tiennent par la main. Débutent 12 années, dans le Paris des seventies, de passion, de glamour, de scandales (la suggestive "Décadanse"), entre la femme enfant/femme fatale, et le musicien hors-pair.

Une voix inimitable, un accent anglais

Elle devient alors la muse de Serge Gainsbourg et enregistre avec lui le sulfureux "Je t'aime... moi non plus".

Ce titre est rapidement propulsé au sommet du hit parade, marquant alors ses débuts dans la musique. Pendant une dizaine d'années, les deux artistes forment alors un couple très médiatique, dont naît Charlotte Gainsbourg. À jamais unis dans l'imaginaire collectif, ils incarnent la créativité débridée d'une époque. En 1971, sort "Histoire de Melody Nelson", album-concept dessiné par Gainsbourg autour de Jane, échec commercial à sa sortie, devenu ensuite un classique. En 1980, elle quitte "Gainsbarre", noyé dans l'alcool, parfois violent. "Elle m'a jeté et c'était bien fait pour ma gueule, moi qui lui cassais la sienne" a-t-il lâché dans les Inrocks en 1987.

Plusieurs de ses albums deviennent disques d'or, comme "Baby Alone in Babylone" et "Arabesque". Les compositeurs se bousculent à sa porte et elle est ainsi servie des textes d'Etienne Daho, Arthur H, Alain Souchon ou encore Zazie. Mais il faudra attendre 2008 pour que Jane Birkin sorte son tout premier album dont elle signe tous les textes, "Enfants d'hiver".

Longtemps après le décès de Serge Gainsbourg en 1991, et en dépit d'épreuves comme la disparition de sa fille Kate, en 2013, puis une leucémie longue à guérir, elle a toujours chanté l'œuvre de celui avec lequel elle forma un couple mythique.

Elle n'oublie jamais sa passion pour le cinéma et continue de tourner. Elle incarnera des rôles pour Claude Zidi, dans "La Moutarde me monte au nez" (1974) et "La Course à l'échalote" (1975). Ces deux films lui apportent une importante exposition. Dans les années 1980, elle fait prendre à sa carrière un virage important, délaissant la comédie pour se concentrer sur le cinéma d'auteur. Elle tourne ainsi sous la direction de Jacques Doillon (avec qui elle donnera naissance à la chanteuse Lou Doillon), d'Agnès Varda ("Jane B. par Agnès V"), Michel Audiard ("Comment réussir quand on est con et pleurnichard") ou encore de Jean-Luc Godard ("Soigne ta droite").

"Malgré les apparences, j'ai quelque chose d'infiniment triste en moi, un terrible sens de la culpabilité qui ne me quitte pas depuis l'enfance. Jacques a deviné ça en moi", expliquait-elle.

Une artiste discrète qui n'a jamais pris sa retraite

Dans les années 1990, Jane Birkin se fait plus discrète, mais ne prend pas pour autant sa retraite. Elle poursuit sa carrière de chanteuse et de comédienne, en ralentissant simplement le rythme. Jane Birkin s'est aussi essayée à l'écriture. Elle écrit aussi le scénario de "Kung-fu Master", réalise "Boxes" (2007) et se lance aussi sur les planches en mettant en scène la pièce de théâtre "Oh, Pardon tu dormais" avec Christine Boisson et Pierre Arditi.

Au printemps 2023, Jane Birkin aurait dû remonter sur scène. Mais des problèmes de santé ont obligé la chanteuse à annuler ses dates parisiennes en juin (Olympia et Cigale), tout comme sa présence lors des prochains festivals d'été. "J'ai toujours été une grande optimiste, et me rends compte qu'il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau capable d'être sur scène et avec vous. J'aime tellement être avec vous. Vous me manquez. À très bientôt, rendez-vous cet automne. Avec toute ma tendresse..." , avait dit Jane Birkin dans un communiqué.

La muse d'un sac mythique

Son nom est aussi indissociable d'un accessoire de mode devenu incontournable : un sac de la marque Hermès dont la création est née du hasard. En 1981, Jane Birkin est à bord d'un avion pour Londres quand son sac tombe et se déverse à ses pieds. Elle s'agace devant un passager voisin, lui indiquant qu'elle ne trouve pas de sac à main à la fois élégant et pratique pour ranger ses affaires et celle de sa fille. Ce passager n'est autre que Jean-Louis Dumas, président de la maison Hermès.

Ce dernier, amusé, lui demande de lui dessiner son sac idéal. De ce dessin naîtra donc une collaboration entre Hermès et l'actrice, qui portera même le nom Birkin. Un sac devenu iconique et dont le succès n'a jamais faibli.