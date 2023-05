VIDÉOS - Mort de Tina Turner : de "Proud Mary" à "The Best", retour sur la carrière de la reine de la soul

Les amateurs de la soul music sont en deuil. Tina Turner s'est éteinte ce mercredi à l'âge de 83 ans , des suites d'une longue maladie, a annoncé son agent. La chanteuse originaire de Natbush dans le Tennessee a remporté au cours de sa carrière onze Grammy Awards. Celle que l'on surnommait la Reine du rock'n'roll a su surfer avec une aisance déconcertante dans de multiples registres musicaux et a vendu plus de 200 millions d'albums. Retour sur la carrière de la chanteuse.

Des débuts âpres et difficiles

Anna Mae Bullock voit le jour le 26 novembre 1939. Très tôt, l'homme violent qu'était son père abandonne le foyer, ce qui a obligé sa mère à la placer avec sa sœur dans de la famille. Dès son plus jeune âge, elle fait partie de la chorale gospel de sa congrégation. Chanter lui plait, l'idée d'en faire sa profession commence alors à faire son chemin. En 1956, sa mère peut finalement prendre en charge ses deux filles et tout le monde s'installe à Saint-Louis dans le Missouri.

Une année plus tard, bien qu'étant mineure, elle parvient à rentrer dans un club où Ike Turner est en train de se produire avec sa formation. Elle lui demande alors si elle peut chanter sur un morceau. Ce dernier accepte. Il est tellement emballé par la voix de la jeune chanteuse, qu'il lui propose de faire les chœurs au sein de son orchestre.

Ike et Tina Turner en concert le 25 novembre 1975 lors du 'Ike and Tina Turner Explosion' tour à Zurich, en Suisse. © Maxppp

Remplaçant au pied levé une chanteuse qui fait faux bond à la dernière minute lors d'une session d'enregistrement, elle enregistre "A fool in love" qui devient rapidement un succès. Son futur mari, flairant alors le potentiel énorme de sa jeune choriste, décide de la propulser sur le devant de la scène.

Tous les deux se marient en 1962 au Mexique. Le couple, épaulé par une solide formation musicale, gravit rapidement les marches de la gloire et enchaîne des démentielles et longues tournées ainsi que de multiples succès qui deviennent rapidement des classiques incontournables.

Tina Turner - We Don't Need Another Hero (Official Music Video) [Live]

Le revers de la médaille sitôt le show terminé, comme elle le décrit sans fioritures dans son autobiographie, était que son Pygmalion de mari, Ike Turner, tout en étant un compositeur hors-pair, est aussi un homme très violent avec elle. Sa consommation d'alcool et de drogues font vivre à Tina Turner un véritable calvaire.

Après de longues années de succès, de déboires et de drames, mais surtout vivant dans la peur des coups de son époux, elle décide de tout plaquer et le quitte au cours de l'été 1976. Durant de nombreux mois, elle vit alors cachée dans de multiples endroits, sans cesse sur le qui-vive, craignant qu'Ike Turner ne réussisse à la retrouver. Elle vit donc à la petite semaine uniquement grâce à des bons alimentaires.

Un nouveau départ, une autre vie

Le divorce est finalement proclamé en 1978, mais il faut attendre le début des années 80 pour que sa carrière retrouve à nouveau sa vitesse de croisière. Délaissée par les maisons de disques américaines, c'est la branche anglaise du label Capitol qui lui propose un nouveau contrat et lui fait enregistrer le tube d'Al Green - le pape de la soul de Memphis-, "Let's stay together". Cette nouvelle version d'un grand classique la propulse une nouvelle fois au firmament. Le morceau caracole en tête des hit-parades en Europe et rentre dans le Top 20 aux États-Unis.

Tina Turner en concert en 1986. © Maxppp

À l'automne 1984, sort son album intitulé "Private dancer" qui se vend à plus de 8 millions d'exemplaires. Sa renaissance musicale est désormais acquise. Elle enchaîne les tubes à l'image de "What's love got to do with it", "The Best", "We don't need another hero" qui est la musique originale du film Mad Max 3 dans lequel elle joue également. N'oublions pas aussi la reprise de "I can't stand the rain" qui appartient au répertoire de l'une de ses chanteuses favorites de Soul, Ann Peebles, ou encore l'efficace composition "Typical male". Symbole de son succès mondial, quelque 180.000 personnes s'étaient rassemblées pour l'un de ses concerts à Rio de Janeiro en 1988, un nombre de spectateurs parmi les plus élevés pour un événement musical. En 1995, elle enregistre la chanson du générique du film James Bond "GoldenEye".

Tina Turner - The Best (Official Music Video)

Tina Turner - Proud Mary - Live Wembley (2000)

Tina Turner - Golden Eye (HD)

Tina et la Suisse

Avec désormais son statut de star internationale, il est loin le temps des coups reçus et autres brimades de la part d'un homme certes talentueux, mais qui avait transformé sa vie en un véritable enfer. Maintenant, elle vit comme bon lui semble au gré de ses envies et multiplie les apparitions dans de prestigieux rendez-vous dans le monde entier.

Au fil de ses nombreux déplacements, elle a un coup de cœur pour la Suisse et choisit de s'y installer pour y vivre. Elle obtient sa naturalisation suisse en avril 2013, elle se marie dans la foulée avec un industriel allemand, Erwin Bach le 13 juillet de cette même année.

Erwin Bach et Tina Turner. © Maxppp - J. Shaw

En 2016, au cours d'examens cliniques, on lui diagnostique un cancer de l'intestin. L'année suivante, on lui greffe un rein (celui de son époux) pour palier une grave insuffisance rénale.

Tina Turner n'est plus. La perte est immense, le coup est rude. Il nous reste sa formidable discographie et les nombreuses vidéos de ses prodigieux concerts où perchée sur ses talons hauts et vêtue de ses désormais légendaires mini-jupes, sur des tempos hypnotiques mêlant Soul et Rock, elle faisait chavirer le cœur des plus endurcis.