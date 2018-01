La 9e saison de Top Chef, le concours culinaire de M6, commence mercredi soir. Quinze candidats vont à nouveau s'affronter lors d'épreuves concoctées par les quatre grands chefs du jury. Niveau des candidats, épreuves, ambiance... Philippe Etchebest et Hélène Darroze se sont confiés à France Bleu.

Les amateurs de bonne chère et de tension dramatique l'attendent chaque année : la nouvelle saison de Top Chef commence ce mercredi soir, à 21h, sur M6. Quinze candidats vont s'affronter lors d'épreuves culinaires, jugés par les quatre chefs Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Jean-François Piège et Michel Sarran.

"La meilleure des saisons" pour les chefs

Pour Philippe Etchebest et Hélène Darroze, invités de France Bleu Soir mardi avec Arnold Derek , cette saison est "extraordinaire". "C'est la meilleure des quatre que j'ai tournées", confie Hélène Darroze. "Par rapport aux qualités des candidats, à leurs compétences, c'était top, et _très homogène_, précise la chef étoilée. "Dès la première émission, on était malheureux d'éliminer des candidats". "Il étaient aussi vraiment soudés entre eux, il y avait un très bon état d'esprit global", complète Philippe Etchebest.

Une épreuve avec 100 Meilleurs ouvriers de France

Cette année, les téléspectateurs découvriront des épreuves inédites. Parmi elles, l'épreuve du 100e épisode, lors de laquelle les candidats seront jugés par 100 Meilleurs ouvriers de France. "C'était impressionnant", explique Philippe Etchebest. "Même nous, on les voyait arriver, tous les cols bleu bleu blanc rouge, on était muets ! Les gamins, ils étaient impressionnés, et l'épreuve, c'était quelque chose ! "

Des candidats qui surprennent les chefs

Si les chefs coachent et accompagnent les candidats, ils apprennent aussi beaucoup d'eux. "Il y a des techniques ou des associations toujours un peu improbables, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, qui nous interpellent et qui sont toujours _très intéressantes"_, raconte Philippe Etchebest.

"Modernité et fantaisie" dans la cuisine de Paul Bocuse

Les deux grands chefs ont également rendu hommage à Paul Bocuse, décédé samedi 20 janvier. "C'est une référence, un socle qui est parti, la base de la cuisine traditionnelle française", explique Philippe Etchebest. "Il y avait de la modernité, et beaucoup de fantaisie dans sa cuisine.", précise-t-il. "Dans Top Chef, on fait souvent ramener les candidats à des choses essentielles, la vraie base de la cuisine, ce que beaucoup ne savent pas faire."

Hélène Darroze a aussi rendu hommage à la "grande humilité" de Paul Bocuse. "Il a toujours été un support pour moi", a-t-elle expliqué.