VIDEOS - Vélo et cheval pour Cartman, Paul Belmondo et d'autres célébrités avant l'étape du coeur en Mayenne

Quelques heures avant les pros, des amateurs et passionnés de vélo vont emprunter ce mercredi le parcours du chrono mayennais du Tour de France, de Changé à l'Espace Mayenne sur 27 km. Une vingtaine de célébrités participeront à l'étape du coeur, au bénéfice de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui vient en aide à des enfants malades du coeur.

Une vingtaine de célébrités en Mayenne pour l'étape du coeur © Radio France - G.Treille

Ces personnalités du monde du spectacle sont arrivées en Mayenne ce mardi et sont venues se préparer et récupérer leur matériel à l'hippodrome Bellevue-la-Forêt à Laval.

Pour n'en citer que quelques-uns : Claude, l'aventurier de Koh-Lanta, Paul Belmondo, la danseuse Inès Vandamme, le naviagteur Maxime Sorel, Cartman.

"J'aime beaucoup la Mayenne, les gens sont très sympas", Cartman

L'animateur et humoriste a laissé au vestiaire son costume de Sébastien Patoche qui l'a révélé au grand public pour enfiler maillot et cuissard : "j'ai fait assez de mal à la chanson française. La seule perruque de Sébastien Patoche est en très mauvais état, impraticable. Je suis très heureux d'être là, pour une belle cause. Ce sont des vélos de pros, c'est la classe. J'aime beaucoup la Mayenne, les gens sont très sympas, on mange bien, on boit bien".

Des stars au service d'une belle cause © Radio France - G.Treille

Après une heure de vélo, les vedettes de la télé et du sport ont découvert le trot sur l'hippodrome de Laval.