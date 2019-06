Vidéos : Whitney Marin, The Voice 2019 est de retour dans son village du Vigan

Whitney Marin, The Voice 2019, est de retour dans son village du Vigan. La jeune étudiante qui a fait vibrer les Cévennes, le Gart et toute la France se repose des strasses parisiennes en attendant d'envisager la suite d'une carrière que tous souhaitent prometteuse.

Whitney Marin et Mika, The Voice 2019.

Le Vigan, France

Whitney Marin, The voice 2019 est retournée chez elle au Vigan. Pour le moment elle se remet de ses émotions. La mairie du village Cévenol n'attend plus que son feu vert pour organiser une fête en son honneur. L'étudiante de 20 ans a bousculé les cœurs et tout le village a suivi son parcours dans le télé-crochet de TF1 présenté par Nikos Aliagas. La jeune fille atteinte de fibromyalgie avec l'aide son coach Mika a su s'imposer et devenir la plus belle voix de France.