On ne présente plus Despacito, la chanson record! Record de vue sur Youtube avec 5 milliard de vues. Mais la chanson de Luis Fonsi et Daddy Yankee a été suprimé quelques heures, enlevée de You Tube, le compte des deux chanteurs a été piraté et pas seulement eux. Des comptes Vevo - Vevo est une plateforme musicale- de Shakira, Drake, Katy perry et quelques autres ont eux aussi été piratés, les titres des clips changés avec parfois des revendications comme "Libérez la Palestine". Apparemment les hackers n'en sont pas à leur coup d'essai. Il s'en serait déjà pris à la BBC version arabe. ET nous, on en profité pour remettre despacito sur Francebleu.fr