VIDÉOZAP - Il y a 50 ans, la télévision passait à la couleur

C'était il y a cinquante ans jour pour jour : le 1er octobre 1967, les Français équipés d'un poste de télévision compatible recevaient, pour la première fois, la deuxième chaîne de l'ORTF en couleurs.

"Et voici la couleur, au jour fixé, et à l'heure dite" : c'est avec ces quelques mots que le ministre de l'Information, Georges Gorse, avant lancé cet événement historique. Pour la première fois en France, le 1er octobre 1967, les téléspectateurs découvraient la télévision en couleur. En un clin d’œil, la deuxième (et dernière) chaîne de l'ORTF passait du noir et blanc à la couleur. Pour l'occasion, pas de grandes festivités, mais un long discours. Ironie du sort : les quatre intervenants s'étaient mis sur leur trente-et-un... en costume noir (ou sombre) !

Seulement, pour recevoir la couleur, il fallait être muni d'un poste compatible. Or, il aura fallu de longues années pour que toute la France soit équipée en téléviseurs noir et blanc, et les nouveaux postes couleur sont encore très chers. Comme dans les premières années de la télé, des diffusions en public sont alors proposées. A Paris, c'est la maison de l'ORTF (future Maison de la Radio) qui accueille des milliers de curieux venus découvrir ce progrès, comme le montre ce reportage... en noir et blanc.

Petit à petit, la couleur a pris ses marques à la télévision. Et le lancement de la troisième chaîne, surnommée "Couleur 3", en 1972, exploitera très largement l'énergie, voire l'extravagance, portée par les images en couleur !