Village préféré des Français : cinq raisons pour lesquelles Domme peut faire gagner la Nouvelle-Aquitaine

Le village de Domme, avec sa bastide médiévale, représente la Nouvelle-Aquitaine pour devenir le "Village préféré des Français" en 2021. Découvrez les atouts de sa candidature.

Après Aubeterre-sur-Dronne en Charente, c'est un village de Dordogne qui représente la Nouvelle-Aquitaine en 2021 dans l'émission présentée par Stéphane Bern : Domme, et sa bastide médiévale, nichée au coeur du Périgord noir. Quelles sont ses atouts pour remporter l'adhésion du public et devenir le Village préféré des Français en 2021 ? On a trouvé au moins cinq raisons qui pourraient lui faire remporter le titre tant convoité.

Comment voter ?

Le vote a lieu avant la diffusion de l'émission, du jeudi 4 mars dès 6 heures au jeudi 25 mars à minuit.