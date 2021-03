Village préféré des Français : cinq raisons pour lesquelles Fresnay-sur-Sarthe peut l'emporter

Il ne reste plus que quatre jours pour voter pour Fresnay-sur-Sarthe. La commune située dans les Alpes mancelles a été choisie pour représenter la région Pays de la Loire dans l'émission de France 3 "Le village préféré des Français", présentée par Stéphane Bern.

Fresnay-sur-Sarthe sera-t-il "Le village préféré des Français en 2021" ? La commune représente les Pays de la Loire dans l'émission de France 3, présentée par Stéphane Bern. Un vrai défi pour la petite cité de caractère : aucune commune de la région n'a jamais remporté ce titre. Mais Fresnay-sur-Sarthe ne manque pas d'atouts : son architecture, son histoire, son art de vivre, sa beauté, ou encore sa vue.

La date de diffusion de l'émission n'a pas encore été dévoilée. Fabienne Labrette-Ménager, maire de ce village médiéval a déjà une idée de ce qu'elle aimerait voir apparaître dans le reportage. "Nous sommes en train de travailler avec France Télévisions. Nous emmèneront l'équipe de tournage dans plusieurs endroits de la ville. Evidemment centre-ville, de la poterne du château jusqu'à l'église Notre-Dame, une élise romane. Il y a les ruelles médiévales comme la rue du Cygne. Un petit cheminement à pied pour bien montrer l'histoire de la ville, montrer comment elle s'est construite autour de ce promontoire rocheux".

La poterne du château, monument emblématique de Fresnay-sur-Sarthe © Radio France - Sonia Ghobri

Le parc du château offre une vue sur les méandres de la Sarthe, (il sera possible de s'y balader en barque en avril), les lavoirs, le Coteau des Vignes et ses animaux mais aussi les maisons de tisserands qui rappellent l'histoire industrielle de Fresnay-sur-Sarthe.

"On tannait le cuir ici, mais aussi on a fait de la toile jusqu'au début du XXe siècle. La toile de Fresnay étaient en compétition avec la Toile du Nord et la toile d'Alençon. Et c'était un des seuls endroits où les tisserands travaillaient de de très grandes largeurs et il se dit que Delacroix et David pouvaient venir chercher leurs toiles à Fresnay. Ça veut dire qu'on peut en retrouver au musée du Louvre, à Paris". Après, il y a eu une industrie Moulinex dans les années 60 et aujourd'hui Eiffage. Fresnay n'est pas qu'une ville paysanne, c'est aussi une ville ouvrière. C'est aussi ce qui fait son charme", raconte Fabienne Labrette-Ménager.

Plus que quatre jours pour voter

Le vote a lieu avant la diffusion de l'émission, jusqu'au jeudi 25 mars à minuit.

Par téléphone au 3245 (0,80€/min + prix appel)

Sur la page ftvetvous.fr/levillage (gratuit)

Sur Facebook : facebook.com/villageprefere (gratuit)

Il faut voter et revoter, sinon "ça va verder", selon Fernand Legeard de l'association "Heulâ!" qui vise à favoriser le Patois Sarthois.