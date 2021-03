"Village préféré des Français" : l'île d'Houat représente la Bretagne

C'est reparti ! Le concours du "Village préféré des Français" diffusé sur France 3 et présenté par Stéphane Bern est de retour. Les communes qui participent à cette dixième édition viennent d'être dévoilées et les votes sont désormais ouverts.

250 habitants à l'année

Cette année, 14 villages ont été retenus pour concourir. La Bretagne sera représentée par l'île d'Houat dans le Morbihan, nichée entre Quiberon et Hoedic. "Longue de 4 km et large de 1,5 km, protégée des vents du sud et de suroît par Belle Ile, Houat se présente comme un plateau couvert de landes entrecoupé de quelques vallons peu profonds et qui se termine par un village en aplomb d'un petit port animé," peut-on lire sur la site de la mairie. L'îlot habite 250 habitants à l'année.

C'est la troisième fois qu'une commune du Morbihan est choisie pour représenter la Bretagne dans l'émission. La région a remporté le concours à deux reprises, en 2015 grâce à Ploumanac'h (Côtes-d'Armor) et en 2016 la commune morbihannaise de Rochefort-en-Terre est arrivée en tête.

Fin des votes en ligne le 25 mars

Il est déjà possible de voter pour l'île d'Houat par Internet (gratuit en suivant ce lien) ou par téléphone en appelant le 3245 (service : 0,80 euro/min + prix d’un appel). Les votes en ligne se termineront le jeudi 25 mars à 18h. La date de diffusion de l'émission qui révélera le classement n'a pas encore été communiquée.