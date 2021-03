"Village préféré des Français" : le maire de Houat veut lancer un message aux touristes

Houat sera-t-il le village préféré des Français ? La commune bretonne fait partie des 14 communes sélectionnées par la production de l'émission qui revient pour une dixième édition sur France 3.

Sur les réseaux sociaux et sur l'île, certains voient d'un mauvais œil la présence de Houat dans la liste des communes participantes. Ils craignent que ce coup de projecteur entraîne un afflux massif de touristes sur l'île lors des prochaines vacances d'été.

L'île se visite aussi pendant l'hiver

Le maire, Philippe Le Fur n'a pourtant pas hésité longtemps lorsqu'il a été contacté par la production du programme, mais il souhaite profiter de cette mise en lumière pour faire passer un message. "Il faut protéger l'île du tourisme de masse. L'été a été particulièrement difficile à vivre. Je veux rappeler que l'île est merveilleuse, superbe mais qu'il faut aussi la protéger," explique l'élu.

Un peu plus de 200 habitants vivent à Houat à l'année et chaque jour pendant l'été ils voient passer 3.000 visiteurs. "Il faut continuer à protéger l'environnement. Nous avons un avantage c'est que les capacités des bateaux sont limitées. Il faut montrer aux téléspectateurs qu'il y a des richesses sur l'île et qu'elle peut se visiter toute l'année, même l'hiver."

Les votes pour l'émission sont ouverts jusqu'au 25 mars sur Internet.