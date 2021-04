Vincent, candidat de Koh-Lanta : "C'est un vrai plaisir de revenir vivre en Bretagne"

Il est l'un des candidats emblématiques de cette saison de Koh-Lanta, Vincent est en réalité Breton. Ses parents tiennent une exploitation agricole à Roz-sur-Couesnon au nord de l'Ille-et-Vilaine, à la frontière avec le département de la Manche.

Analyste financier, Vincent habite à Paris, mais plus pour longtemps. « Je suis en plein déménagement pour revenir en Bretagne et me rapprocher de mes parents maraîchers ». Le candidat de Koh Lanta rentre régulièrement voir sa famille. « C'est là que j'ai grandi, c'est là où j'ai passé le plus de temps de ma vie, où je me sens bien et où je peux me ressourcer. C'est un vrai plaisir de rentrer ! »

Reconnu dans la rue

Quand il rentre dans sa Bretagne natale, Vincent ne passe plus inaperçu. « C'est vrai qu'on me reconnaît et ça fait bizarre. Je n'ai que des retours positifs, c'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec les gens. Ils sont curieux, ils veulent en savoir plus sur l'aventure alors j'essaie toujours de réfléchir de manière à ne rien divulguer. Je trouve que c'est plus intéressant de laisser le téléspectateur regarder l'émission et découvrir la suite ».

A ce moment-là du jeu, ma tête est mise à prix. - Vincent

L'épisode de vendredi 30 avril sera "intéressant" d'après le Breton. « Ma tête est mise à prix depuis ce qu'il s'est passé dans l'émission précédente ». Dans cet épisode, le vote de Vincent est décisif, c'est lui qui a le pouvoir de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Le candidat breton choisit d'éliminer la personne de son choix. Il refuse donc de suivre le vote que lui imposent ses anciens coéquipiers de l'équipe rouge. Ces derniers se sentent trahis et veulent désormais l'éliminer. « A ce moment-là du jeu, je me pose beaucoup de questions. Je dois m'organiser stratégiquement pour essayer de m'en sortir. » Vincent restera-t-il dans l'aventure ? Réponse dans l'épisode de ce vendredi 30 avril.