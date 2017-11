Vingt ans après, les "Messages à caractère informatif" font leur retour sur Canal +

La chaîne cryptée Canal + a annoncé ce vendredi le retour sur son antenne des "Messages à caractère informatif" réalisés par le duo Nicolas & Bruno. Vingt nouvelles séquences, parodiant les vieux films d'entreprise, seront diffusés en décembre.

Souvenez-vous : une petite musique synthétique, des images de qualité toute variable et, surtout, un doublage très mauvais mais très drôle à la fois. Entre 1998 et 2000, les "Messages à caractère informatif" étaient une chronique récurrente de l'émission culte de Canal +, "Nulle part ailleurs". Une séquence qui a marqué par son humour décalé et son accroche de fin : "C'était vraiment très intéressant".

Ce vendredi, Canal + a annoncé le retour de cette "pastille" vidéo à l'occasion de leurs 20 ans, pour 20 nouveaux épisodes inédits, diffusés sous le nom de "Message à caractère informatif Deux" à partir du 1er décembre, le vendredi à 20h40 dans l'émission CanalBis, avec toujours aux manettes le duo Nicolas & Bruno (Nicolas Charlet et Bruno Lavaine, aussi réalisateurs du film "La personne aux deux personnes").

Des parodies de vidéos des années 90 et 2000

Contrairement aux 350 épisodes diffusés à la fin des années 90, qui étaient tous basés sur des vieux films d'entreprise des années 80, ces nouveaux messages investiront désormais les années 90 et 2000 en parodiant les cassettes vidéo de bricolage ou de cours de gym, par exemple. "Plus de chemisettes rayées, et surtout plus de gagne et également plus de détresse", annonce la chaîne.

Les créateurs de cette séquence vidéo annoncent aussi la réalisation de huit "messages à caractère informatif sexy" qui seront diffusés exclusivement à partir de la mi-décembre sur la chaîne Canal + Décalé.