Côte-d'Or, France

Entre les Oscars, les victoires de la musique et autres cérémonies de récompenses, si on pouvait décerner une "souris d'or", en Côte d'Or, le stade Dijonnais la mériterait... et son compte twitter. Non seulement, nos rugbymen sont bons sur le terrain, mais ils le sont aussi sur les réseaux sociaux.

Big brother, version rugby

Le club propose en effet de suivre, pendant 24 heures, autrement dit, du réveil au coucher, la journée complète d'un joueur de l'équipe. Cela passe aussi par l'entrainement et le quotidien avec le reste de l'équipe. L'heureux élu, c'est le 3/4 centre Lucas Liabot. Le club l'annonce dans un tweet accompagné d'une petite vidéo, avec ce titre "Quand tu apprends que tu vas être filmé pendant 24H"

🔴🔵 ET ACTION 🎬



VOUS L’AVEZ CHOISI ! BIENTÔT EN EXCLU !



Passez 24h avec @LucasLiabot 💥



Du réveil au coucher, en passant par l’entraînement et son quotidien avec le groupe, suivez le temps d’une journée la vie dijonnaise de notre 3/4 centre 🔛



Alors Lucas, heureux ? 👊 pic.twitter.com/RnJgXkSJbB — Stade Dijonnais Officiel (@stadedijonrugby) February 26, 2019

Sur les images, on découvre Lucas Liabot, dans les vestiaires du club, un bonnet sur la tête et un sac à la main, se dandiner au rythme d'une musique techno. On ne voit pas son visage, donc on ne sait pas si c'est la joie qui l'anime ou s'il est déjà dans son rôle de candidat de ce "big brother" à la sauce rugby. La réponse, on l'aura sans doute en découvrant cette fameuse journée filmée.

L'ailier ou la cuisse ?

Apparemment, la musique aide à garder le rythme pendant les entraînements, parce qu'on découvre aussi sur le compte twitter du club, une autre vidéo. Cette fois, on y voit tous les joueurs en pleine séance de vélo d'appartement et ça chauffe dans les mollets.

Calendrier

Le prochain match, ce sera le 3 mars avec un déplacement dans le Vaucluse pour affronter l'AS Bedarrides, Chateauneuf du Pape. Le stade dijonnais est 7e au classement de la poule 1 de la fédérale Une. Mais franchement sur le web, ils méritent la première place !