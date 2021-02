Virginie Sassoon, la directrice adjointe du Centre pour l’Éducation aux médias et à l’information

Du lundi au vendredi, à 8h25, France Bleu Pays Basque vous propose un billet d'humeur dans l'air du temps. 10 personnalités (communiquant, chef d’entreprise, militant, enseignant, artiste,...) se livrent à cet exercice. Parmi elles, Virginie Sassoon, la Directrice adjointe du CLEMI, le Centre pour l’Éducation aux médias et à l’information.

Virginie Sassoon

Virginie Sassoon est directrice adjointe du Centre pour l’Éducation aux médias et à l’information, Service de Réseau Canopé - opérateur du ministère de l’Éducation nationale. Elle est notamment à l'initiative du projet transmédia "La famille Tout-Ecran", des ressources pratiques et pédagogiques pour accompagner les familles dans un usage raisonné du numérique.

Docteure en sciences de l’information et de la communication, elle enseigne à l’Institut Français de Presse - Université Panthéon Assas-Paris II et au CELSA. Experte de l’analyse des stéréotypes sexistes et racistes dans les représentations médiatiques, elle est l’auteure de plusieurs ouvrages sur cette question, dont "Femmes noires sur papier glacé" (INA, 2015) qui a reçu le Prix de la recherche aux Assises Internationales du Journalisme en 2016. Virginie Sassoon a notamment été responsable éditoriale de la plateforme #RacismeOrdinaire lancée par France Télévisions en 2014. Elle a dirigé l’ouvrage collectif "Précis à l’usage des journalistes qui veulent écrire sur les Noirs, les musulmans, les Asiatiques…" (2013, Cavalier Bleu).

Passionnée par les enjeux relatifs à l’éducation, elle a fondé au Pays basque en 2012 l’association Txiki Productions et préside le Txiki festival, festival de cinéma pour enfants et d'éducation aux images, qui a lieu tous les ans à Biarritz. En 2016, elle a été élue vice-présidente du Club XXIeme siècle qui promeut la diversité et l’égalité des chances.