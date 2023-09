Visite de Charles III : découvrez le 19M, vitrine du luxe à la française installée à Aubervilliers

C'est l'un des nombreux sites que le roi Charles et son épouse Camilla visiteront lors de leur séjour en France , du 20 au 22 septembre : le 19M. Encore assez peu connu du grand public, ce lieu dédié à l'artisanat d'art, a ouvert en 2021, tout près du périphérique parisien, au niveau de la porte d'Aubervilliers. Il réunit onze maisons avec lesquelles Chanel a l'habitude de travailler et qui étaient jusqu'ici éparpillées dans la capitale et en grande banlieue.

L'entrée de l'atelier de la maison Michel au 1er étage du 19M © Radio France - Sarah Tuchscherer

Broderie, joaillerie et plumasserie

Des brodeurs (les maisons Lesage et Montex), un joaillier (Goosens), un plumassier (Lemarié), un chausseur (Massero) se sont notamment installés dans le bâtiment imaginé par l'architecte Rudy Ricciotti. Au total, quelque 600 personnes, des "petites mains" du luxe travaillent ici.

Ce motif de palmiers sur fond de soleil couchant, réalisé par l'atelier Montex, a été utilisé lors du dernier défilé Chanel © Radio France - Sarah Tuchscherer

Blanche et Noémie en font partie. Toutes deux travaillent dans un atelier du 1er étage, occupé par la maison Michel, qui fabrique des chapeaux depuis les années 30. Ce matin-là, les deux couseuses manient la paille pour qu'elle prenne la forme d'une visière pour un futur modèle de casquette. Elle sera vendue plusieurs centaines d'euros pièce.

C'est le prix d'un travail minutieux avec un matériau particulièrement délicat : la paille de blé. "On la travaille humide, quand il fait chaud, elle sèche vite et ça casse, c'est une technique qui s'apprend avec le temps" glisse Noémie avant de s'atteler à nouveau à la tâche. .

Un objectif : la préservation des savoir-faire

La jeune femme débute dans le métier, alors que sa voisine a 35 ans de maison derrière elle, ce qui permet la transmission de ce savoir-faire précieux. Directrice artistique de la maison Montex, Aska Yamashita, s'attache elle aussi à les préserver dans son domaine, la broderie : "Il reste pas mal d'écoles qui forme aux métiers dans cette spécialité, mais il n'y en a pas pour tout ce qui est dessin technique de la broderie. Les personnes doivent se former en interne quand ils intègrent un atelier".

Autrefois installé dans le centre de Paris, l'atelier Montex a investi le 19M il y a deux ans, "un bel écrin" se réjouit sa directrice artistique Aska Yamashita © Radio France - Sarah Tuchscherer

Se former en pratiquant ces techniques indispensables à la fabrique du luxe, c'est justement ce que sont venus faire six jeunes Anglais, cette année, dans le cadre d'un partenariat entre la fondation du roi Charles et le 19M. Une deuxième promotion est attendue en janvier prochain.