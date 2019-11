Visite en avant première des futurs locaux de France 3 à Poitiers

La PDG de France TV a pu découvrir ce vendredi le chantier des futurs locaux de France 3 Poitou-Charentes. Delphine Ernotte se félicite de ce futur bâtiment plus accessible et plus moderne, situé en face de l' aéroport de Poitiers.